شكرا لقرائتكم خبر عن بنك المعرفة يوفر دراسة تضم 13 لقاحا مطورة لفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الصفحة الرسمية لـ"بنك المعرفة المصرى"، أنه جذب تطوير لقاحات فيروس كوفيد-19 المستجد انتباه العالم فى الآونة الأخيرة، حيث لم ينجح أى دواء فى وقف أو علاج الفيروس، وبالتالى يتم الآن تطوير العديد من اللقاحات عالمياً، وتستطيع الآن معرفة كل ما هو جديد عن الـ 13 لقاحا الذى تم تطويرهم فى المراحل الأخيرة فى هذه الدراسة من خلال موقع بنك المعرفة المصرى.

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمستشفيات الحميات والصدر خلال جائحة فيروس كورونا.

وتابعت وزارة الصحة، أنه تم تخصيص 81 مستشفى للتشخيص والفرز والعزل بالمجان، مع تطوير ورفع كفاءة 34 مستشفى.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.