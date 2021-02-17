شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض الإعلامي عمرو أديب على حادث في طريق دهشور بمنطقة 6 أكتوبر، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد مصدر مسؤول من فريق إعداد البرنامج أن الإعلامي في حالة جيدة، ولكنه نقل إلى مستشفى دار الفؤاد في مدينة 6 اكتوبر لإجراء الفحوصات اللازمة، بعد تهشم سيارته .

وأضاف مصدر مسؤول من فريق إعداد البرنامج أن حالة أديب مطمئنة، وأنه يتجه حاليا إلى مستشفى دار الفؤاد اطنان على حالة اديب.

يذكر أن أمس الثلاثاء هو اجازة الاعلامي عمرو اديب من تقديم برنامج الحكاية الذي يقدمه على شاشة إم بي سي، وكان عائدا إلى منزله في مدينة أكتوبر وليس من البرنامج.

وحاولنا الاتصال بزوجته الإعلامية لميس الحديدي ولكنها لم تستطع الرد علينا.

سيارة الإعلامي عمرو أديب

سيارة عمرو أديب