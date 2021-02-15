شكرا لقرائتكم خبر عن وزير والتعليم: قرارات اليوم تنقذ الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن تخيير أولياء الأمور بشأن كيفية أداء العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاين بين التعليم أونلاين أو الحضور الفعلي يأتي في إطار التعامل الاستثنائي مع الجائحة حيث إختلف رأي اولياء الامور في كيفية التعامل معها ومن ثم جاء قرار التخيير .

وأضاف «شوقي» في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، مساء الأحد، أن «جاءت الفكرة احترامًا لخوف أولياء الأمور على أبنائهم ومن هنا أتى التخيير حتى لايكون الحضور فرضًا، والموضوع ده فيه تعدد للاراء والدولة عملت كل اللي تقدر عليه في هذا الصدد».

وشدد وزير التعليم على أن الفلسفة الحاكمة للقرارات تأتي في إطار إهتمام الدولة بداية من رئيسها لكافة مؤسساتها في توفير آلية لخدمة تعليمية متميزة لانقاذ العام الدراسي وفي ذات الوقت الحفاظ على صحة الطلاب، قائلًا: «القرار ده خدناه كلنا في إجتماع لجنة أزمة كورونا بمشاركة كافة الوزارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيث جرى عرضه على السيد الرئيس وتمت الموافقة عليها بما يعكس إن كلنا كوزارات ومؤسسات بنفكر مع بعض».

وأكد أن قرارات اليوم تحقق المحتوي التعليمي الجيد بالاضافة للتقييم العادل كون التجربة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام المنقضي، متابعًا: «فكرة التقييم بالابحاث أو عقد الامتحانات إلكترونياً في المنازل والي طبقناها الفصل الدراسي الثاني إلى فات هو اسلوب معتمد عالميًا ودوليًا ونجحنا في تطبيقها لكن بعض الناس أساءت إستخدامها مما أحدث فكرة عدم التكافؤ بين المجتهد وغيره ومن ثم جاءت قرارات اليوم لتحقيق سبل آليات تقييم تحقق العدالة وتلافى العيوب السابقة».