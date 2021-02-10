شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقى: مصر احتضنت القضية الفلسطينية لسنوات وخاضت حروب فى سبيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى الفقى، أن هناك إدارة أمريكية جديدة، والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية أمر لابد منه حتى تشعر تلك الإدارة بأن هناك رغبة حقيقية في المصالحة وتسعى لعملية حقيقية للسلام، ويجب أن تشعر تلك الإدارة أن هناك موقفا عربيا مختلفا عما كان عليه فى السابق.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يجدث في مصر" الذى يذاع على قناة mbc مصر: "الفصائل الفلسطينية يقفون تحت مظلة قومية عربية لعبت فيها مصر دور قيادى على مدار سنوات، ومصر احتضنت القضية الفلسطينية منذ الثلاثينات، ودخلت في صدامات تاريخية من أجل القضية الفلسطينية، والفلسطنيين شعب ذكي ويدركون أن الشعب المصري يقف بجوارهم دائما".

وقال: "مصر وضعها مختلف بالنسبة لفلسطين، خاصة مع وجود حدود مشتركة بين البلدين، وهناك التزام شعبي تجاه فلسطين، والشعب دائما يرفض التطبيع فقط من أجل فلسطين وقضيتها والحديث عن حل دولتين أمر جيد ويمكن أن يعيد حقوق الشعب الفلسطيني، ويتظل القضية العربية تمثل ضمير الشعوب العربية".