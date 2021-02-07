شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع 500 حالة إشغال والتصدي لمخالفى الإجراءات الاحترازية ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لرفع الإشغالات وتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الصادرة من الدولة لتنظيم عملية فتح الأنشطة والمنشآت والمحال التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافيتريات، إلى جانب تحقيق الانضباط بالشارع وإزالة أي تعديات للمنشأت .

وأشار إلى أنه تم شن حملات مكبرة اليوم بأحياء جنوب الجيزة والطالبية ومركز أوسيم أسفرت عن رفع حوالي 500 حالة إشغال متنوعة، استهدفت تحقيق الانضباط وإحداث سيولة مرورية، ورفع الإشغالات، ومتابعة مدى التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

لافتاً إلى انه تم غلق وتشميع 6 منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة واشتراطات الحماية المدنية، شملت مخازن للملابس والأحذية والجلود والتى بها مواد قابلة للاشتعال تستخدم في صناعة الأحذية ومصنع حلويات يستخدم مواد غير مصرح بها ولا يتبع إجراءات الحماية المدنية.