شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا والخيرين» بالأقصر يحتفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم فريق «أنا والخيرين بنساعد المحتاجين» بإسنا جنوب الأقصر، الإثنين، حفله السنوى للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة لرسم البسمة على شفاههم، وسط حضور كبير من الأهالى والأطفال والمهتمين بمركز اسنا.

كما حذر الحفل عدد كبير من رجال الدين والسياسة والتعليم، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحماية من فيروس كورونا.

بدأت الاحتفالية، بالفقرات الفنية التي سعد بها الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة وتوزيع الهدايا عليهم وسط تصفيق من جميع الحضور الذين شاركوا الأطفال فرحتهم بالتقاط الصور التذكارية.

كما تم تكريم حفظه القران الكريم «بخاتم ذهب» مقدم ودراجات هوائية ومبالغ مالية وتكريم الأسر والأمهات من لديهم اطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة وأطفال المدارس السمعية والفكرية بإسنا.

كما تم تكريم فريق الناس لكل الناس «مطبخ خيري» وتكريم فريق أنقذ استغاثة بالنجوع بإسنا.