شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فيروسات يؤكد حث "الصحة العالمية" الشركات المنتجة للقاحات على عدالة التوزيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فايد عطية الباحث في مجال الفيروسات والمناعة، إن تصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية مقلقة، ولكنه يحث الدول والشركات المنتجة للقاحات على عدالة التوزيع، ولا يستطيع أن يلزم الشركات على شيء معين، ولكنه يحذر من حدوث مشكلة.



وأوضح، أن المنظمة لها برنامج عالمى ووقعت عليه 189 دولة، ليجرى توزيع 2 مليار جرعة خلال عام 2021 وهو ما يلقح حوالى 20% من سكان العالم، مشيرا إلى أن رئيس منظمة الصحة العالمية يخاطب الدول الغنية التي بدأت تحجز ملايين الجرعات وتفرض ذلك على الشركات المنتجة للقاحات، حيث لا يوجد لقاح واحد يضمن تلقيح العالم كله، حيث إنه لعمل تطعيم جماعى أكثر من 70% من العالم يحتاج أكثر من عامين.



وأشار إلى أن ما أنتج من دراسات موثقة أن الإصابة بالفيروس لا تعطى مناعة كاملة وكذلك اللقاح، وقد يتحول لفيروس موسمى أو مرض عادى يشبه "فيروس سى"، وما هو في أيدينا الآن هو الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.



وتابع: "فيلم الكورونا ينقصه الكثير والكثير، حيث له تحورات، وأن يكون مرض متوطن شيء وارد ولكنه غير مؤكد، واللقاح الحقيقى في أيدينا هو الوعى وتطبيق الإجراءات والحماية من عدم الإصابة حتى وصول اللقاح".



وحذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن العالم مهدد بـ"فشل أخلاقي كارثي" بسبب عدم تكافؤ سياسات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وأشار أدهانوم وفقا لـBBC إلى أن نحو 39 مليون جرعة من اللقاحات مُنحت بالفعل في 49 دولة غنية، بينما لم تحصل إحدى الدول الفقيرة إلا على 25 جرعة، وحتى الآن، طورت كل من الصين، والهند، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، فيما تطور فرق عمل دولية لقاحات أخرى مثل لقاح فايزر الأمريكي-الألماني، وأعطت كل هذه الدول تقريبا الأولوية في توزيع اللقاحات لسكانها.