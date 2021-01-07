شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الاتصالات والتعليم العالي يتابعان تنفيذ منظومة الامتحانات الإلكترونية وميكنة المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ منظومة الامتحانات الإلكترونية، وميكنة المستشفيات الجامعية ورقمنة الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح «طلعت» أن هناك تعاون دائم ومستمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ عدد من المشروعات التي تتكامل للاستفادة من الفرص التي تتيجها التكنولوجيات الرقمية لتطوير منظومة التعليم الجامعي وتطوير العملية التعليمية خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية التحول الرقمى للتعليم، وفي ضوء تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية.

وأشار «طلعت» إلى أبرز مجالات التعاون المشترك بين الوزارتين، والتي تشمل تنفيذ مشروع منظومة الاختبارات المميكنة وتطبيقات الجامعات الذكية بهدف تحويل الجامعات إلى جامعات رقمية ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بها؛ فضلا عن تنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أهمية مشروع الجامعات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية وتطوير البنية التحتية للاتصالات بها؛ لتلبية متطلباتها في تحقيق التحول الرقمي.

وشدد «عبدالغفار» على اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أن ذلك يعمل على توفير الوقت وجهد العاملين بالمستشفيات، وذلك طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناول الاجتماع إجراءات إتمام البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات المصرية ومناقشة احتياجات الجامعات من حيث دعمها بأجهزة خوادم متقدمة، وتطوير ورفع كفاءة الشبكة الداخلية لمبانى بعض الكليات في الجامعات الحكومية، ورفع سرعة الإنترنت داخل الجامعات، وإقامة معامل تخصصية في مجال إنترنت الأشياء، كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي تمت بمشروع الاختبارات المميكنة.