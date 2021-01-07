شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 13 مركزًا للدروس الخصوصية بالجيزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة بغلق وتشميع 13 مركزا للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز خلال حملات تم شنها تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة مراكز الدروس الخصوصية.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن مراكز الدروس الخصوصية التي تم غلقها واقعة بأحياء الدقي والطالبية وبولاق الدكرور والهرم ومراكز البدرشين والحوامدية وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.

ووجه «راشد»، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت والتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية.

وأشار إلى أن المراكز التي تم غلقها شملت 4 سناتر للدروس الخصوصية بمركز البدرشين وهم سنتر المستقبل بعمارة يحى القمبشاوى وسناتر الصفوه وH.M والشروق و2 سنتر للدروس الخصوصية بشارع تيتو بالحوامدية و3سناتر بحي الطالبية وهم البسملة والعراقي وبين الجناين وسنتران بحي الدقي وهم البسمله واخر بشارع حسين واصف بميدان المساحه وسنتر بشارع الشهيد أحمد حمدى بالمنشية بحى الهرم وسنتر التونى بحى بولاق الدكرور.

وناشد «راشد»، الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة ضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل الطلاب ليتم فورًا غلقه واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حياله، مضيفًا أن وزارة التربية والتعليم أعدت وسائل مطورة تحقق الاستفادة التعليمية القصوى للطلاب بدلاً من التردد على مراكز الدروس الخصوصية.