كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.. تفاصيل طرح المرحلة الأولى من شقق عواصم المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يستعد صندوق التطوير الحضري لطرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات، حيث تم إطلاق اسم داره على المشروع.

ويعمل الصندوق على تنفيذ 500 ألف وحدة في 27 محافظة، لكن المرحلة الأولى ستكون في حوالي 6 محافظات، وسيتم طرح باقي الوحدات في المحافظات تباعا.

وفي هذا التقرير ننشر تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات ومواصفات المشروع، ومواعيد الحجز، والتي جاءت على النحو التالي:

خلال الأسابيع الماضية أعلن صندوق التنمية الحضرية تعاقده مع بنك التعمير والإسكان، للقيام بأعمال تقديم خدمة الحجز الإلكتروني، وإتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل دفعات تحت الحساب للوحدات المخصصة، وإمساك حسابات العملاء المتعاقدين.

كما شمل التعاقد تحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وذلك فيما يخص وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية الخاصة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تقدر بنحو 100 ألف وحدة سكنية، تضم مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة للمستفيدين.

طريقة الحجز:

الحجز سكون عن طريقة بنك التعمير والإسكان، حيث يتولى البنك الحجز الإلكتروني للمشروع، وإتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل دفعات تحت الحساب للوحدات المخصصة، وإمساك حسابات العملاء المتعاقدين، وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق.

مواعيد الحجز:

طرح المرحلة الأولى سيكون في 6 محافظات كمرحلة أولى (الشرقية - الدقهلية - دمياط - قنا - سوهاج - المنيا).

تم إطلاق اسم داره على المرحلة الأولى من المشروع، كما تم التعاقد مع شركة فاوندرز للتسويق العقاري لتتولى عمليات التسويق.

مواعيد الطرح والتسليم:

موعد طرح أول وحدات سيكون خلال الشهرين المقبلين على أن يتم تسليم الوحدات نهاية 2022.

وجاءت تفاصيل الأماكن ومواصفات المشروع على النحو التالي:

1- محافظة الشرقية:

تتواجد الشقق في محافظة الشرقية بمنطقتين، الأولى في منطقة كفر حمام، حيث يتواجد المشروع على مساحة 83 فدانا، بإجمالي 75 عمارة، كل عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار، كل دور به 8 شقق، ومتوسط مساحة الوحدة 114 مترا.

ويصل إجمالي عدد الشقق لـ6000 شقة، كاملة التشطيب ويوجد 2 اسانسير بكل عمارة.

المنطقة الثانية، هي منطقة الحناوي بجوار كلية الزراعة، على مساحة 22 فدانا، وتتكون العمارة من دور أرضي و8 أدوار متكررين، بمساحة 136 مترا للوحدة.

ويصل عدد الشقق في الدور لـ4 شقق ويتكون المشروع من 1800 شقة.

2- محافظة الدقهلية:

يتواجد المشروع في منطقة حي شرق المنصورة مساكن الجلاء، حيث تتكون العمارات من دور أرضي و12 دور متكرر، ومساحة الوحدة 114 مترا، ويصل عدد الشقق لـ728 شقة في المشروع.

المنطقة الثانية بحي شرق المنصورة، حيث تتكون العمارات من دور أرضي و10 أدوار متكررين، ومساحة الوحدة 152 متر، ويصل عدد الشقق لـ660 شقة في المشروع.

3- محافظة دمياط:

تتواجد الشقق في قطعة 1 في أرض المزرعة، على مساحة 60 فدانا، ويصل مساحة الوحدة لـ130 و160 مترا، ويصل إجمالي عدد الشقق لـ540 شقة.

أما المنطقة الثانية قطعة الأرض رقم 2 في أرض المزرعة، حيث يتكون المشروع من 2860 وحدة، مساحة الشقة 130 مترا، ويتواجد في العمارة 4 أدوار.

4- محافظة قنا:

الموقع الاول في منطقة تقسيم السلام، مساحة الوحدة 114 مترا متوسط عدد العمارات 99 عمارة والأدوار في كل عمارة يصل لدور أرضي و8 أدوار متكررين، وإجمالي عدد الشقق 7128 في المشروع.

وتتواجد عدة خدمات في المشروع من مسجد ومحلات تجارية وملعب خماسي.

5- محافظة سوهاج:

تتواجد الشقق في منطقة أرض المحلج، وأرض الشونة بمدينة سوهاج، وتتراوح مساحات الوحدة من 114 متر و175 مترا، وعدد الشقق في القطعة الأولى 560 وحدة، والمنطقة الثانية لـ 500 وحدة.

6- محافظة المنيا:

يتواجد المشروع في منطقة أرض محلج الوادي، مساحة الوحدة 136 مترا وعدد الشقق يصل إلى 1872 وحدة، وتتواجد بكل عمارة 24 شقة بواقع 4 شقق في كل دور.

ويوجد بالمشروع مسجد وحضانات ومحلات تجارية ومخبز.