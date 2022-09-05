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الإسكان: بدء تسليم شقق سكن مصر بمدينة العبور الجديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، في تسليم دفعة جديدة ( 432 وحدة ) من وحدات عمارات سكن مصر بمنطقة 2600 فدان بالمدينة، وذلك وفقاً للمواعيد المقررة من الجهاز، والتي ستنتهى يوم 3 نوفمبر المقبل.

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم ووحدات العمارة رقم 112، يوم الثلاثاء 30/8/2022، ووحدات العمارة رقم 122، يوم الأحد 4/9/2022، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الثلاثاء 6/9/2022، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 11/9/2022، ووحدات العمارة رقم 125، يوم الثلاثاء 13/9/2022.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 110، يوم الأحد 18/9/2022، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الثلاثاء 20/9/2022، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الأحد 25/9/2022، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الثلاثاء 27/9/2022، ووحدات العمارة رقم 126، يوم الأحد 2/10/2022، ووحدات العمارة رقم 127، يوم الثلاثاء 4/10/2022.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 9/10/2022، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 11/10/2022، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الأحد 16/10/2022، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الثلاثاء 18/10/2022، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الأحد 23/10/2022، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الثلاثاء 25/10/2022.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه سيتم تخصيص الأيام من الأحد 30/10/2022 : الخميس 3/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، لافتاً إلى أنه على المواطنين الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي، ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات قبل الاستلام.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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