شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر العالمى للفتوى: مساعدة الزوج فى أعمال المنزل "تطوع" وتقوى تماسك الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور اسامة الحديدي، مدير مركز الازهر العالمى للفتوى، أن الحيز الزمنى الذى أثيرت فيه قضية مساعدة الرجل للمرأة فى أعمال المنزل الزوجية وتسببت فى الكثير من إثارة الفتن فى المجتمع هو نفس الحيز الزمنى الذى كان من الممكن أن يقوى فيه هذه العلافة بالحفاظ على المجتمع.

وأوضح الدكتور اسامة الحديدى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور، اليوم الاحد، أن نفقة الرجل فى بيته واجبة ومساعدة الزوج لزوجته فى أعمال المنزل تطوع، مضيفا: "أن هذه المبادرة من الزوج لمساعدة زوجته تقوى التماسك والمحبة فى هذه الاسرة وأن يرى كل طرف من الزوجين أنه يبادر فى راحته وإسعاده".

وشدد الدكتور اسامة الحديدي، على ضرورة توجيه رسائل ايجابية للمجتمع من خلال الأسرة وليس افساد العلاقة بين المرأة والرجل، مؤكدا أن الواجب على الجميع فى حال حدوث خلافات زوجية التدخل فيها بشكل ايجابى يما يعنى التدخل بنية صادقة للإصلاح وليس الافساد.