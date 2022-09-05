شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: دعم التقاوى يشهد نهضة كبيرة وهناك توجيهات للتوسع فى المحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوي، أن ملف دعم التقاوي لم يشهد من قبل هذا الدعم المعنوي والمالي والفني منذ إنشاء وزارة الزراعة في عام 1913.

وأضاف الدكتور حاتم إبراهيم، في مداخلة لبرنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، أن ملف التقاوي يشهد نهضة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن هذا الملف ما هو إلا حياة كريمة وصورة لمبادة حياة كريمة لتوفير الأمن الغذائي للشعب المصري، ويوفر العنصر الرئيس لعملية الزراعة وهي التقاوي.

وتابع: "يوجد ارتياح لدى المزارعين مع إضافة منظومة الزراعة التعاقدية، والرئيس السيسي يريد أن يحفز المزارع ويشجعه ويجد آلية وطمأنه له عند زراعة محاصيله بوجود استراتيجية واحدة"، مشيرا إلى أن الدولة تهتم أيضا بزراعة المحاصيل الزيتية وهناك توجيهات لتوسيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق الزراعة التعاقدية.