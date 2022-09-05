جهاز القاهرة الجديدة يطرح محلات وصيدليات للبيع بالمزاد العلني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، طرح 9 محال تجارية وصيدليات للبيع بالمزاد العلني.

وقال غنيم، إن مساحات المحلات والصيدليات تتراوح من (١٢ متر إلى ٥٤ مترا بأسواق دار مصر، المرحلة الثانية بقطاع الأندلس وسكن مصر جنوب طريق القطامية/العين السخنة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين الموافق 19/9/2022.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب من المواطنين في المشاركة بالمزاد.