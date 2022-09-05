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الشرطة الكندية: 10 قتلى في حوادث طعن بإقليم ساسكاتشيوان

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الشرطة الكندية، سقوط 10 قتلى فى حوادث طعن بإقليم ساسكاتشيوان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اطلعت الشرطة الوطنية الكندية، النواب على مخاطر استخدام الدول الأجنبية لبرامج تجسس متطورة لاعتراض اتصالاتهم الإلكترونية.

وليس من الواضح ما هي الدول التي يُعتقد أنها تتجسس على السياسيين الكنديين، لكن كبير مسؤولي الأمن القومي في شرطة الخيالة الكندية الملكية، مارك فلين؛ أخبر لجنة الأخلاقيات بمجلس العموم أنه من المحتمل أنهم مستهدفون، وفقا لشبكة جلوبال نيوز الكندية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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