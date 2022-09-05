بالمزاد العلني.. متر المحلات التجارية يسجل 53 ألف في المنيا الجديدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة المنيا الجديدة عقد جلسة المزاد العلني لبيع ١٤ محلا تجاريا بأنشطة ومساحات مختلفة، وصيدليتين.

وتم عقد جلسة المزاد العلني اليوم الأحد، بسرادق بمقر جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة بحضور اللجنة المشكلة لمباشرة أعمال المزاد العلني، برئاسة المهندس خالد نايف عبدالعزيز رئيس جهاز المنيا الجديدة، وعضوية السادة ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتم بيع عدد ( ٩ محلات تجارية ) بمساحات ( ١٦.٨إلى ٣١ ) م٢ بأنشطة مختلفة ما بين ( سوبر ماركت - أجهزة كهربائية - خضروات وفاكهة - كوافير رجالي - مطعم - كوفي شوب - بقالة ) بالأسواق التجارية بمناطق ( المجاورة العاشرة الحي السادس - منطقة ٢ بحي النوادي ).

كما تم بيع صيدلية بمساحة ( ٣٤.٦٥ ) م٢ بالمجاورة العاشرة الحي السادس، حيث بلغ أعلى سعر ٨٦٠٠٠ جنيه للمتر المربع لنشاط الصيدلية، وسعر ٥٣٥٠٠ جنيه للمتر المربع لنشاط سوبر ماركت.