الكبدة سليمة.. ننشر نتيجة التقرير البيطري لأشهر مطعم في إمبابة بعد إغلاقه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، تفاصيل نتائج عينة الكبدة واللحوم التي تم سحبها من أحد المطاعم الشهيرة بإمبابة والتي تم إغلاقه من جانب حي شمال الجيزة.

جاء ذلك عقب إغلاق محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة، عدداً من المطاعم أبرزهم (مطعم كبدة البرنس) بشارع طلعت حرب في إمبابة، للتعدي على حرم الطريق العام وافتراش أرصفة المشاه بوضع ترابيزات الطعام ومقاعد للجلوس وأفران وجريلات لتجهيز الطعام.

وقال إسماعيل إن نتيجة العينة التي تم سحبها من المطعم المذكور أعلاه ظهرت سليمة تماما وصالحة للاستخدام الآدمي وليست فاسدة وكلها كبدة بلدي، وسيتم رفع تقرير الطب البيطري إلى محافظة الجيزة لاتخاذ اللازم.

وأكد أن النتائج البيطرية أظهرت عدم وجود مخالفات في اللحوم ومصنعاتها التي يقدمها للمواطنين، لكن الهدف من الحملة هو إزالة التعديات على الطريق العام ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور وتم أخذ عينة من الكبدة واللحوم من باب الاحتياط.

وأشار إلى أنه حال ظهور نتيجة العينة بأنها فاسدة يتم رفع التقرير إلى المحافظة على أن يتمرفعها للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، منوها بأن العقوبة تصل إلى إغلاق المطعم والحبس وتوقيع غرامة مالية على صاحب المطعم.

وكان أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة، ذكر بأن الحي وجه عددا من الإنذارات لمطعم "كبدة البرنس" قبل أسبوع من الحملة، بالإضافة إلى إنذاره قبل يوم واحد فقط من المأمورية، وتجاهل هذه الإنذارات ما اضطر الحي بموافقة محافظة الجيزة إلى تنفيذ حملة مكبرة وإغلاق المطعم.

وأوضح بكري لمصراوي، أن قيادات الحملة أخذوا عينات من الكبدة التي يقدمها المطعم للمواطنين لتحليلها وفحصها للتأكد من صلاحيتها وأنها غير فاسدة وسليمة.

وأشار بكر، إلى أن الحي قام بفصل التيار الكهربائي ومياه الشرب وخدمة الغاز الطبيعي عن المطعم، لحين تلاشي الملاحظات الموقعة عليه، وفي حال إزالتها وطلب العودة لفتح المطعم ستطلب منه التقديم من أول وجديد على الكهرباء والمياه والغاز في إطار المصادرات والتصالح

جدير بالذكر، أن الحملة التي قام بها حي شمال الجيزة، جاءت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق بالاشتراك مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وإدارات رخص المحلات والبيئة والإشغالات وممثلي شركات الغاز والكهرباء والمياه.

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