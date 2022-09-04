شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الغذائية: إعفاء 19 قطاعا من الضريبة العقارية بداية نقلة صناعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار إعفاء 19 قطاعا من الضريبة العقارية بأثر رجعي، بشائر ثورة صناعية جديدة في مصر، لأنها قرارات شجاعة ومشجعة، مما يفتح أفاق كبيرة للصناعة.

وأوضح خلال مداخلة عبر سكاي ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إنجي القاضي، أن الصناعات الغذائية تمر بأزمة كبيرة وأبسطها القمح، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات وقرارات أخرى، وإعفاء 150 بند جمركي من ضريبة الوارد، وكلها بشائر ثورة صناعية جديدة في مصر.

وأشار عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إلى أنه عالميا بدأت انفراجة في تحسن الأسعار، فأسعار المواد الخام من أكثر المؤثرات لرفع الأسعار، وهناك مؤشرات حقيقية داخل وخارج مصر انخفاض الأسعار، والقرارات الشجاعة الأخيرة في مصر مثل الضرائب مما يؤدي لانخفاض قريب في الأسعار.