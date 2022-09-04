عبد الحليم علام يصل مقر نقابة المحامين وسط هتافات "علام هو النقيب"

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، عبد الحليم علام الفائز بمنصب نقيب المحامين، فى الانتخابات التكميلية التى اجريت، اليوم الأحد، على المدة المتبقية بعد وفاة النقيب الراحل رجائى عطية.

جاء ذلك وسط هتافات المحامين مرددين :" النقيب هو النقيب، النقيب علام، علام علام علام"، فيما أطلقن عدد من المحاميات الزغاريد.

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على منصب النقيب، قد أعلنت عن فوز عبد الحليم علام بمنصب نقيب المحامين.

وكانت النقابة العامة للمحامين، عقدت اليوم، الأحد، الانتخابات التكميلية على منصب النقيب العام، وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 333 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسمائهم 289252 عضوًا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، أعلنت من قبل عن التعليمات المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتطهير اللجان كل ثلاث ساعات، والتباعد الاجتماعى، وكافة التدابير الاحترازية المطلوبة، حرصًا على سلامة الجميع.

وأكدت اللجنة أن عمليات التصويت بدأت فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وانتهت فى تمام الخامسة مساءً، مؤكدة أنه لا تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانونى، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.















