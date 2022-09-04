شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل لـ2% من القيمة أو الضريبة على استيراد معدات السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنية في مصلحة الجمارك، إن التعريفة الجمركية التي صدرت مؤخرا، تضمنت وضع تخفيضات جمركية تصل إلى 2% من القيمة أو ضريبة الجمارك على ما يتم استيراده من معدات خاصة بالسيارات الكهربائية أو الغاز الطبيعي، مما يؤكد أن الدولة داعمة بشكل كبير لنظام وسائل النقل الصديقة للبيئة، في دعم وتخفيض الضرائب الجمركية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إنجي القاضي، أن الهدف تقليل الانبعاثات التي تضر بالبيئة ومجابهة التغيرات التي طرأت علينا في المناخ.

وأوضح أنه في مجال دعم الطاقة المتجددة والتغيرات المناخية التي تواجه العالم أجمع ويشهدها الجميع للتحضير للجمارك الخضراء مع الاقتصاد الأخضر.

وذكر أنه بمجرد صدور قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية الجديدة، كانت توجيهاته لوزير المالية، عمد على تنفيذها بشكل سريع في ظل التحديات العالمية، كان من الضروري أن نكون داعمين ومساندين لقطاع الأعمال في شتى جوانبه لحل المشكلات ومجابهة أي تحديات.