فوز عبد الحليم علام بمنصب النقيب العام للمحامين

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على منصب النقيب، عن فوز عبد الحليم علام بمنصب نقيب المحامين بـ25267 صوتا.

وقد جاءت نتيجتها على النحو التالي..

عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت (289252 ) عضوا.

عدد الأعضاء الذين حضروا (45983) عضوا.

وبذلك يكون النصاب القانوني يكون اكتمل عملاً بنص المادة 124 من قانون المحاماة.

وقد بلغ عدد الأصوات الصحيحة (45298) صوتاً .

كما بلغ عدد الأصوات الباطلة (685) صوتاً .

وقد حصل كل من:

1 – أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب وشهرته النائب الإلكترونى على عدد ( 458 ) صوتا

2- عبد الحليم علام عبد الحليم، وشهرته عبد الحليم علام على عدد ( 25267 ) صوتا

3- نبيل حسن عبد السلام مرسى ، وشهرته نبيل عبد السلام على عدد ( 15005) صوتا

4- محمد رجب أحمد البرديسي، وشهرته محمد البرديسي على عدد ( 247 ) صوتا

5- د . فرج عاشور محمود محمد، وشهرته الدكتور / فرج الخلفاوى على عدد ( 88 ) صوتا

6- أسامة درويش أحمد سنهة، وشهرته أسامة درويش على عدد ( 101) صوت

7- شادى طلعت إبراهيم سليمان، وشهرته شادى طلعت على عدد ( 72 ) صوتا

8- أحمد على إبراهيم جمعة، وشهرته أحمد جمعة على عدد ( 1969 ) صوتا

9- على محمد فتوح حسين، وشهرته على محمد فتوح على عدد ( 10 ) أصوات

10- أحمد سعيد محمد على حلاوة، وشهرته أحمد حلاوة على عدد ( 28 ) صوتا

11- السيد أحمد السيد أبو العنين، وشهرته السيد أبو العنين على عدد ( 165) صوتا

12- فؤاد سعد فؤاد سعد، وشهرته فؤاد سعد على عدد (26) صوتا

13- ياسر عبد اللاه محمد بخيت، وشهرته ياسر بخيت على عدد (14) صوتا

14- منشاوى غانم محمد جابر، وشهرته منشاوى غانم جابر على عدد ( 100 ) صوتا

15- عبد الحسيب محمد عبد العزيز إبراهيم ، وشهرته عبد الحسيب العدوى على عدد ( 31) صوتا

16- ساهر محمد إبراهيم علوان، وشهرته ساهر علوان على عدد 84 ) صوتا

17- خالد كمال حافظ محمد حافظ، وشهرته خالد حافظ على عدد ( 15 صوتا

18- عمر جلال حسن محمد هريدي، وشهرته عمر هريدي على عدد ( 1618 ) صوتا