شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. مؤتمر صحفى للجنة المشرفة على انتخابات المحامين لإعلان النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، بعد قليل، نتيجة الانتخابات التكميلية التى أجريت، اليوم الأحد، على منصب النقيب العام للمحامين.

وكانت النقابة العامة للمحامين، عقدت اليوم، الأحد، الانتخابات التكميلية على منصب النقيب العام، وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسمائهم 289252 عضوًا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، من قبل عن التعليمات المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتطهير اللجان كل ثلاث ساعات، والتباعد الاجتماعي، وكافة التدابير الاحترازية المطلوبة، حرصًا على سلامة الجميع.

وأكدت اللجنة أن عمليات التصويت بدأت فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وانتهت فى تمام الخامسة مساءً، مؤكدة أنه لا تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.