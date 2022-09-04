شكرا لقرائتكم خبر عن "هتتعالج مكانك" متحدث الصحة: المواطن يذهب للوحدة الصحية ويناظره أستاذ بالجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل مبادرة التشخيص عن بعد "هتتعالج مكانك".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إنجي القاضي، أنه يتمكن المواطن الموجود في محافظة مثل الوادي الجديد أو البحر الأحمر، والمحافظات التي ليست بعيد ولكن يحتاج لرأي لمن يتلقى التشخيص من أساتذة متخصصة دون تحمل مشقة ونفقات السفر وانتظار الكشف.

وتابع: "المواطن يذهب للوحدة الصحية، فهناك 122 جهازا في 27 محافظة ما بين الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، وهناك 33 جهازا بكل المستشفيات التي تتبع الجامعات الحكومية".

وأوضح أن المواطن في أي مكان يستطيع أن يذهب للوحدة الصحية ويناظره أستاذ في القاهرة أو عين شمس أو معهد ناصر، ولو يحتاج لنقل يتم التنسيق من خلال هيئة الإسعاف للمكان الذي يتلقى فيه العلاج.

وأوضح أن 133 وحدة بها طبيب ويكشف الطبيب ويتم مناظرة الطبيب مع الجهة المقابلة حسب التخصص، مشيرا إلى أنه يستطيع الطبيب أن يسمع نبض قلب المريض في نفس الوقت لو كان المريض في جنوب سيناء والطبيب في القاهرة.