شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الأدوية: الإعفاء من الضريبة العقارية يعتبر دعما قويا لصناعة الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن صناعة الدواء في مصر من الصناعات التي أثبتت كفاءة وقوة في مواجهة تحديات كورونا، وقامت المصانع الوطنية المصرية بتغطية احتياجات مصر في فترة كورونا في جميع الأدوية الأساسية، والتي تمت نزولها في مستوى العالم وأمريكا، تم تصنيعها في مصر واختيار مصر مركز رئيسي لتصنيع بعض الأدوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إنجي القاضي، أن صناعة الدواء من الصناعات التي لها بعد اجتماعي، ومنظور أسعار الدواء لا بد أن يكون له توازن يراعي البعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن قرار إعفاء صناعة الدواء من الضريبة العقارية يعتبر دعم قوي لصناعة الدواء والمريض المصري.

وتابع: "لا نحبذ تحريك السعر، ولكن نحبذ دعم الدولة لنا، مما يظهر وقوف الدولة في ظل الأزمة وقفة قوية جدا، ورئيس الوزراء بنفسه اهتم بحل المشكلات".