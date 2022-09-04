الكهرباء: مركز تحكم التيار بالعاصمة الإدارية سيكون بأحدث المواصفات العالمية

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن تكلفة مركز التحكم القومي في الشبكة الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ حوالى 840 مليون جنيه مصري ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، موكدا أنه سيكون بأعلى المواصفات العالمية.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المشروع يتضمن إنشاء مبنى مركز التحكم القومي في الطاقة الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجميع مستلزماته وربطه بشبكة الألياف الضوئية القائمة ، وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS تتبع أحدث أساليب التكنولوجيا ، كما تعمل الوزارة على تنفيذ عدد (5) مراكز تحكم توزيع ضمن 15 مركزا في المرحلة الأولى لمشروع إنشاء وتطوير 47 مركزا للتحكم على أعلى مستوى في شبكات توزيع الكهرباء ضمن برنامج عمل الحكومة حتى عام 2022.

وأشار حمزة إلى أن الوزارة وقعت أيضاً عقد إنشاء وتطوير مركز تحكم قطاع الحلمية التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والذى يشمل مناطق ( الحلمية – المطرية – المرج ) وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة بالإضافة الى إستبدال 490 ألف عداد قائم بعدادات ذكية بنظام القراءة و التحكم عن بعد، ويتم تمويل المشروع من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 90 مليون دولار ، بمدة تنفيذ تصل إلى 30 شهراً .ويأتي هذا المركز وضمن مشروع إنشاء 4 مراكز تحكم بالإضافة إلى حوالي 965 ألف عداد ذكي في شركات توزيع كهرباء شمال القاهرة، الإسكندرية ، شمال الدلتا بتمويل بقيمة إجمالية 226 مليون دولار وهم مركزين تحكم في نطاق شركة الإسكندرية (غرب اسكندرية) بالإضافة إلى تحكم إشرافي وكذا حوالي 300 ألف عداد ذكي،و مركز تحكم في نطاق شركة شمال الدلتا (دمياط) بالإضافة إلى حوالي 175 ألف عداد ذكي.