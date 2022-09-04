شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تخطيط: تطوير الأسواق العشوائية لإعادة النسق الحضارى للأسواق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمرانى، إن بورسعيد من المدن الساحلية ومحافظة حضارية لها باع فى التجارة والاقتصاد بها له دور مؤثر على مستوى المحافظة والمستوى القومى.

وأضاف الدكتور سعيد حسانين، خلال اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، انه فى الآونة الأخيرة حدث استنزاف لبعض الموارد نتيجة للاقتصاد غير الرسمى، وتم إنشاء سويقات عن طريق الباعة الجائلين، بالإضافة لتدهور النسق الحضارى مع انتشار الأسواق العشوائية، ولذا كان هناك أسباب رئيسية لإنشاء الأسواق الحضارية كى نعيد النسق الحضارى للأسواق المصرية لما كانت عليه من قبل.

وأكد أستاذ التخطيط العمرانى، أنه لابد من الأسواق الحديثة أن تتوافق مع التكنولوجيا العالية التى بدأت فى الظهور، مشيرا إلى أن الأسواق فى بورسعيد بها نوع من السياحة، حيث يتسوق المواطن الأجنبى فيها ويجلس فى الكافتيريات ويأكل فى المطاعم.