"الكهرباء" تستعرض ما تم تنفيذه بـ"الطاقة الذرية" خلال 8 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أُنشئت هيئة الطاقة الذرية في مصر بصدور قانون إنشاء لجنة الطاقة الذرية عام 1955، ثم تحولت إلى هيئة عام 1957 بهدف تمكين الدولة وانطلاقًا من اهتمامها بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

ونجحت الهيئة في تحقيق العديد من الإنجازات في عدد من المجالات خلال السنوات الثماني الماضية؛ من أهمها:

أولًا: مجال إنتاج النظائر المشعة

تم تدشين خلايا إنتاج اليود 125 والإيريديوم 192 بنوعَيه والموليبدينوم 99 التابعة لوحدة إنتاج النظائر المشعة التابعة لمفاعل مصـر البحـــثي الثاني، وتم افتتاحها في أغسطس 2015.

وتعتبر النظائر المشعة منتجًا استراتيجيًّا لا بد من توافره كمنتج محلي يغطي السوق بالكامل وسيتخدم لأغراض الكشف وعلاج الأورام. وتقوم الهيئة بإنتاج النظائر المشعة للسوق المحلية؛ حيث تقوم الهيئة بتغطية نسبة 70% من احتياجات السوق المحلية لنظير الموليبنديم 99 ونحو 98% من إنتاج اليود 131، وقد أثبتت جائحة كورونا مدى أهمية واستراتيجية مصنع إنتاج النظائر المشعة؛ فلولا هذا المصنع لكانت هناك مشكلة كبيرة لمرضى الأورام خلال فترة الجائحة؛ حيث تسببت في الإغلاق العالمي وعدم إمكانية الاستيراد من معظم دول العالم، ويعتبر مصنع إنتاج النظائر المشعة الأول عربيًّا والثاني إفريقيًّا والعاشر على مستوى العالم.

وتساهم وحدة إنتاج النظائر المشعة في دعم الاقتصاد القومي وتوفير العملة الصعبة؛ نتيجة تقليل الاستيراد من الخارج والوصول إلى اكتفاء احتياجات السوق المحلية.

ثانيًا: مجال التشعيع الجامي

تمتلك الهيئة وحدتَين للتشعيع الجامي للمنتجات الأولى بموقع مدينة نصر، والأخرى بأم زغيو بالإسكندرية، وتقدم الهيئة خدمات التشعيع الجامي الصناعي وتعقيم المنتجات للشركات والمصانع المصرية والتي يتم تصديرها للخارج.

ويساعد التشعيع الجامي للمنتجات المصرية المصدرة في زيادة تنافسية تلك المنتجات بالخارج، وقد بلغ عدد العمليات التي تمت خلال الفترة الماضية نحو 15066 عملية بحجم إنتاج قدره 152121 م3 لعدد من الشركات المصرية يبلغ عددها 1700 شركة. وتُسهم هاتان الوحدتان في دعم تصدير المنتجات المصرية وزيادة التنافسية لمنتجات الصناعة المصرية بالأسواق العالمية.

ثالثًا: مجال الكشف الإشعاعي على المنتجات المستوردة

تقدم الهيئة خدمات الكشف الإشعاعي على كل المنتجات المستوردة من الخارج؛ خصوصًا المنتجات الغذائية؛ للتحقق من خلوها من التلوث الإشعاعي؛ حفاظاً على صحة المواطن المصري، وتشمل خدمات الكشف الإشعاعي بكل المنافذ والمطارات والموانئ المصرية.

رابعًا: التعامل مع النفايات المشعة

تقوم الهيئة بتقديم الخدمات الخاصة بالتعامل مع جميع أنواع النفايات المشعة الناشئة عن مختلف الأنشطة الطبية والصناعية والبترولية ومعامل البحوث على مستوى الجمهورية، وتقوم بضمان التخزين الآمن لها وإزالة التلوث الإشعاعي في حالة المعدات الملوثة؛ مثل المواسير والمعدات البترولية بالطريقة الجافة وإجراء المعالجة البيئية. كما تقوم بدور قومي عن طريق حصر المصادر المشعة على المستوى القومي وكذلك آليات التعامل مع النفايات المشعة.

خامسًا: إنشاء مصنع منتجات اليورانيوم

قامت الهيئة بالبدء في إنشاء مصنع منتجات اليورانيوم والذي يهدف إلى تعلية التركيز للمنتجات التي تحتوي على اليورانيوم بتركيزاتها المختلفة من مصادرها التقليدية والتي يكون فيها اليورانيوم هو المنتج الأولي والرئيسي، كما سيقوم بتصنيع المركبات الانتقالية والتحويلية الأخرى (أكاسيد اليورانيوم ورابع فلوريد اليورانيوم) وصولا إلى إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم الذي يمكن تصديره للخارج ليتم إثراؤه ليستخدم لاحقًا كوقود نووي مناسب أو استخدام أكاسيد اليورانيوم الطبيعي الأخرى كوقود نووي لمفاعلات الماء الثقيل.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بتنفيذ الأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية، وجار تنفيذ المرحلة الثانية والتي تشمل أعمال التركيبات والأجهزة ومستلزمات الإنتاج، وتقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات المصرية.

سادسًا: تطوير المعامل النووية والإشعاعية

قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بتطوير البنية التحتية والتجهيزات للمعامل النووية والإشعاعية بكل مواقع الهيئة المختلفة لتواكب التطور التكنولوجي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات كافة.

سابعًا: التطوير المؤسسي والتكنولوجي

بدأت الهيئة في تنفيذ مشروع ميكنة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة، وقد قارب المشروع على الانتهاء؛ مما يزيد من جودة العمل المالي والإداري بجميع مراكز الهيئة ومواقعها بأنشاص ومدينة نصر.

ثامنًا: التحول التعاون الإقليمي والدولي

قامت الهيئة في الفترة الماضية بتعزيز دورها المحوري سواء في التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية أو التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ مما أدى إلى زيادة المشروعات الفنية الممولة من الوكالة والتي بلغت 60 مشروعًا عن الفترة من 2014 حتى 2021.

بلغت زيارات أعضاء هيئة التدريس للمؤسسات الأجنبية والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل والدورات وخلافه 4300 وتم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل ومؤتمر الهيئة العربية للطاقة الذرية 3 مرات.

تاسعًا: تدريب الكوادر البشرية

تعتبر الهيئة المدرسة العلمية والفنية والتطبيقية لتدريب الكوادر الفنية في كل مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية؛ حيث إنها أقدم مدرسة علمية نووية في مصر والشرق الأوسط، وفي سبيل ذلك تهتم الهيئة بمجال التدريب لجميع العاملين بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وعملت الهيئة دائمًا على توفير كوادرها العلمية بتدريبها في أرقى الجامعات والمراكز النووية في العالم، حيث يتوفر لدى الهيئة مجموعة من الكوادر البشرية ذات الخبرة المتميزة والمتخصصة في كل مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية، وتعاونهم مجموعة من الكوادر الفنية المدربة، بالإضافة إلى مجموعة من الكوادر الإدارية المتخصصة، ويعمل بالهيئة نحو أربعة آلاف فرد.

وتم تنفيذ دورات تدريبية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية للعاملين بالقطاع النووي والمشتغلين بالتطبيقات الذرية في جميع قطاعات الدولة وكذلك من البلاد العربية، وبلغ عدد المتدربين نحو 4800 متدرب من داخل وخارج مصر وعدد برامج الوقاية الإشعاعية 190 برنامج وعدد الزيارات 50 زيارة وعدد الجهات المتعامل معها بالبرامج التدريبية 630 جهة.

وتقوم الهيئة بتنفيذ برامج للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية الرسمية والأهلية والخاصة والدولية، وبلغ عدد طلاب التدريب الصيفي 5626 طالبًا من نحو 80 كلية ومعهدًا خاصًّا خلال الفترة من 2014 حتى 2022.

عاشرًا: البحث العلمي والتنافسية العلمية

قامت الهيئة بتنفيذ خطتها العلمية، وبلغ عدد الأبحاث المنشورة على مستوى الهيئة والذي يتم احتسابه تبعًا لموقعScopus ، 3770 بحثًا؛ مما أسهم في ارتقاء مستوى الهيئة في التصنيف الخاص بالمراكز البحثية على المستوى القومي. وحصدت هيئة الطاقة الذرية على المركز الخامس بين عدد 301 مركز بحثي، للتقييم الدولي الذي تم إعلان نتائجه في عام 2022 والذي يتم بين عدد 22 دولة من دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الهيئة تضم أربعة مراكز بحثية رئيسية؛ تشمل:

- مركز البحوث النووية؛ وهو المركز الأم ويقع بأنشاص، وهو الذي تخرج فيه مئات العلماء في مختلف تخصصات العلوم النووية الأساسية والتطبيقية.

- مركز المعامل الحارة ويقع بأنشاص ويهدف إلى معالجة النفايات المشعة وإنتاج النظائر المشعة.

- المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، ويقع بموقع مدينة نصر، ويهدف إلى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في التطبيقات الإشعاعية الصناعية والطبية والصيدلانية.

- مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي ويقع بمدينة نصر، ويهدف إلى إجراء البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات أمان الاستخدامات النووية والإشعاعية في مصر.

- منشآت الهيئة النووية والإشعاعية

- مفاعل مصر البحثي النووي الأول

- مفاعل مصر البحثي الثاني

- السيكلوترون

- وحدة إنتاج النظائر المشعة

- وحدتا التشعيع الجامي بموقع مدينة نصر والإسكندرية

- محطة معالجة النفايات المشعة السائلة

- المعجل الإلكتروني