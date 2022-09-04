معدلات نموه تجاوزت 16% في 2021.. برلماني يشيد بريادة قطاع الاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن محافظة قطاع الاتصالات على تحقيق معدلات تتجاوز 16% خلال العام المالي الماضي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة عقب جائحة كورونا العالمية، يعد نجاحًا كبيرًا وتأكيدًا لريادته وجاذبيته لفرص الاستثمار.

وأضاف توفيق، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أن القطاع استهدف تحقيق معدل نمو في حدود 16% سنويًّا خلال العام المالي الأسبق؛ مما قفز بحصته من 3.5% خلال 2017/2018 إلى نحو 5% خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا أن القطاع أمامه فرص نمو واعدة خلال الفترة المقبلة والوصول إلى نسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، مع تعظيم الصادرات التكنولوجية إلى نحو 8 مليارات دولار

وأوضح توفيق أن زيادة الصادرات التكنولوجية إلى هذه الأرقام تعد إنجازًا حقيقيًّا تعمل الدولة مع القطاع الخاص على تحقيقه، في ظل التوسع في المراكز التكنولوجية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة.

وأشار النائب إلى أن القطاع الخاص يعد شريك نجاح في المحافظة على معدلات النمو الحالية وتحقيق المستهدف وتجاوزه، مضيفًا: "القطاع الخاص مطالب بتعظيم القيمة المضافة لهذا القطاع والقفز بحصته في الناتج المحلي الإجمالي إلى قرب الـ20% على الأقل، وهي مؤشرات طموحة للغاية؛ ولكن مصر تستطيع".

وتابع توفيق بأن التوسع في القطاع يدعم توفير فرص عمل للشباب، وهو ما تم تنفيذه خلال العام المالي الماضي؛ إذ تم توفير نحو 200 ألف فرصة تدريب، وطالب الحكومة بتوفير حوافز نوعية لجذب الشركات الاستثمارية العالمية لضخ استثمارات كبيرة في مصر خلال الفترة المقبلة بما يدعم التحول التكنولوجي وتعميق المكون التكنولوجي في الصناعات الوطنية.