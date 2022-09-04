"أبو العينين" يقدم واجب العزاء في شقيقة محمود الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

شارك محمد أبو العينين، رجل الأعمال ووكيل مجلس النواب، في تقديم واجب العزاء إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في وفاة شقيقته، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

وكانت شقيقة الخطيب توفيت الجمعة الماضي، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير عقب صلاة عصر ذلك اليوم.

وأصدر النادي الأهلي بيان، نعى من خلاله شقيقة محمود الخطيب، جاء كالتالي: مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته.. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.