ارتفاع طفيف في الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيامة المقبلة.

وقالت غانم لمصراوي، إن الطقس يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، حيث تتراوح الحرارة على القاهرة بين 33 وحتى 34 درجة حتى نهاية الأسبوع، كما تصل لـ38 حتى 41 دجرة على المناطق الجنوبية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا التوقيت من العام، لكن خلال ترتفع أحيانا أعلى من المعدلات بحوالي درجة في بعض المناطق.

وتابعت: "ارتفاع نسب الرطوبة هي التي تتسبب في زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، والتي تعطي شعور أعلى بحوالي درجتين تقريبا".

وأشارت إلى وجود سحب منخفضة تحجب جزء من أشعة الشمس في الصباح الباكر وبالتالي بدأنا نشعر بتحسن في الأحوال الجوية خاصة في الصباح الباكر وفترات الليل.

وعن ارتفاع الحرارة في المناطق الجنوبية أكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا نتأثر بمنخفض الهند الموسمي خلال الفترة الحالية.