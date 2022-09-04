بعد انتحار القاتل.. ما مصير قضية قتل أماني "طالبة المنوفية"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أعلنت وزارة الداخلية انتحار المتهم بقتل أماني الجزار طالبة المنوفية مساء اليوم الأحد، ما طرح تساؤلًا حول مصير قضيته مدى أحقية أهليتها في طلب التعويض عن مقتل ابنتهم.

وعُثر على جثة مُرتكب واقعة قتل طالبة المنوفية بطريق "مصر - إسكندرية" الزراعي، بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، منتحرًا بالسلاح الناري ذاته "فرد خرطوش"، والسابق استخدامه في ارتكاب واقعة قتل المجني عليها بسبب رفض أهلها ارتباطها به.

وعن مصير القضية، يقول المحامي بالنقض أشرف ناجي إنه فور تسلُم النيابة إخطارًا رسميًا بوفاة المتهم في القضية وبعد انتهاء تحقيقاتها، تصدر مذكرة بالحفظ وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم.

وأضاف "ناجي" في تصريحات لمصراوي أن الدعوى الجنائية لا تُحال ضد شخص متوفى لانعدام الخصومة.

وتنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم".

هل يحق لأسرة الضحية طلب تعويض مدني بعد وفاة المتهم؟

قال "ناجي" أن القانون أجاز لأسرة المجني عليهم - إن أرادوا - إقامة الدعوى المدنية لطلب التعويض على الأضرار التي لحقت بهم جراء قتل ابنتهم.

وأوضح أنه يحق لأسرة الضحية الرجوع على المتهم بالتعويض المدني مختصمة أهليته، لكن التعويض لا ينفذ سوى من ممتلكات المتهم "إرثه" لأن العقوبة شخصية.

ماذا حدث للطالبة أماني الجزار في المنوفية؟

روى أفراد من أسرة الطالبة أماني عبد الكريم الجزار، التي لفظت أنفاسها الأخيرة مساء أمس السبت بعدما أطلق عليها جارها النار، تفاصيل اللحظات الأخيرة.

وأكدت أسرة الطالبة "أماني الجزار" 19 عامًا، أن المتهم بقتلها يسكن في نهاية الشارع ذاته، وطالما حاول اعتراضها بالمعاكسات وطلب الزواج لكنه لم يكن جديًا لذا لم يتقدم لخطبتها باصطحاب أسرته ودخول منزل الضحية مُطلقًا، وأضافت الأسرة: "القاتل كان بيعاكس أي بنت تعدي أدامه".

أضافت الأسرة لـ"الخليج 365": أن أماني اشتكت من مضايقات الشاب مرارًا، وعقب خروجها أمس من المنزل قاصدة "المخبز" لدفع ثمن الخبز، وعقب عودتها وأثناء دخول المنزل باغتها بطلقة من سلاح ناري تسبب في وفاتها.

المجني عليها تدعى "أماني.ع" تبلغ من العمر 19 عامًا، طالبة في كلية التربية الرياضية بالفرقة الثالثة، وجرى نقلها إلى المستشفى ووضعها على جهاز التنفس الصناعي، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بالخرطوش من الظهر.

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