والد طفلة البراجيل للمحكمة: "المتهم كان بيقولي انا اللي هجيب حقها".. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بقتل "أمل نصري" في القضية المعروفة إعلاميًا "قضية طفلة البراجيل"، لجلسة الغد.

وكشف والد المجني عليها في أقواله للمحكمة، عن تفاصيل يوم الواقعة، أنه عندما ذهب إلى المنزل وجد المتهم يبكي ويصرخ، وهو يقول له: "أنا اللي هجيب حقها. دمها في رقبتي".

أوضح أنه عندما عاد من عمله في جمع المخلفات، طلب من نجله استدعاء المجني عليها من المنزل فتبين أن الباب مغلق من الداخل "حاول الاتصال عليها بس كنسلت عليه".

وأضاف: "فطلبت من نجلي تركها لعلها تكون نائمة، وذهبت إلى مكان فحص المخلفات والذي يبعد مسافة قريبة من المنزل، حتى تلقيت تليفون من الجيران والذين أخبروني بوجود مصيبة بالمنزل".

وخلال نظر جلسة المحكمة اليوم، توارى المتهم بقتل "أمل نصري" من كاميرات التصوير خلف القضبان.

وكان قد تنحي محامي المتهم "اندرو"، خلال الجلسة السابقة عقب استماع هيئة المحكمة لطلبات الدفاع.

وطلب محاميه الثاني من القاضي، عقد جلسة سرية كون المتهم لديه أدلة جديدة ربما تغير مسار القضية :" في فيديوهات جديدة وكلام عايز يقوله موكلي قدام القاضي مينفعش حد يسمعه".