شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: حققنا نجاحات كبيرة في استرداد آثارنا من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزرة السياحة والآثار، أن الدولة المصرية تحقق نجاحات كبيرة في ماجل عودة الآثار واستردادها من الخارج، متابعا: لا نتحدث كثيرا حفاظا على سرية التحقيقات وحتى انتهاء القضية.

وقال مدير إدارة الآثار المستردة بوزرة السياحة والآثار، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: الله سبحانه وتعالى وفقنا ونجحنا في استرداد الكثير من الأثار من الخارج.

وبشأن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عودة آثار لمصر، قال مدير إدارة الآثار المستردة بوزرة السياحة والآثار، إن هناك تحقيق تم في الولايات المتحدة الأمريكية بعد عودة التابوت وتم مراجعة كل الأثار التي لديهم والتحقيقات بدأت تفتح في مجالات أخرى ، وسيتم عودة الآثار المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية قريبا.