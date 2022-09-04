الواقعة موثقة بفيديو.. حبس المتهم بسرقة مندوب شركة شحن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة المختصة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مندوب شركة شحن، اتفق معه المجنى عليه، أن يتم تسليم مشتريات له.

وكشفت أجهزة الأمن في القاهرة، تداول مقطع فيديو على "فيس بوك"، يتضمن تعرض مندوب شركة شحن لواقعة سرقة من قبل أحد الأشخاص، وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرض مندوب شركة شحن لواقعة سرقة بالإكراه من قبل أحد الأشخاص حال تسليمه بعض المشتريات بالقاهرة.

ونجحت أجهزة المباحث، في تحديد شخصية المجني عليه (مندوب شحن بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وبسؤاله قرر بأنه حال تسليمه بعض المشتريات "طلبية شحن" من الشركة محل عمله لأحد الأشخاص أشهر الأخير سلاح نارى "طبنجة" تجاهه واستولى منه على الشحنة المشار إليها ولاذ بالفرار.

من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) .. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (المشتريات المستولى عليها – قداحة على هيئة "طبنجة" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.