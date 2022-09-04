16 أكتوبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"داعش حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، إعادة محاكمة عمرو مجدي ابراهيم عيد في اتهامه بالانضمام لجماعه إرهابية، في القضية المعروفه اعلاميا بـ"تنظيم خليه داعش حلوان"، لجلسه 16 أكتوبر؛ للنطق بالحكم.

والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمده 15 عاما، ووضعه تحت مراقبه الشرطة لمده خمس سنوات وإدراجه بقوائم الكائنات الإرهابية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.