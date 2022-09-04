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غدا.. عقد الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الخامس، غدا الاثنين، 5 سبتمبر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهرا.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعه اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واللجان الفرعية الخمسة عشر المتفرعة عنها، وذلك من بين الترشيحات التي قدّمتها الأطراف المشاركة في الحوار وبعض أعضاء مجلس الأمناء، لاختيار الأنسب منها لتولي هذه المهام بتوافق وقرارات مجلس الأمناء.

وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيُصدِر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بيانا يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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