الجامعة البريطانية بمصر توقع بروتوكولا مع مؤسسة حياة كريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة وذلك بحضور فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة وايه عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

ووقع الدكتور محمد لطفي رئيس، الجامعة البريطانية في مصر، بروتوكول تعاون مشترك مع كايرو رانرز "Cairo Runners"، بهدف تنظيم الأحداث الرياضية ذات البعد التنموي، وكذلك تدشين أكبر ماراثون جامعي يستهدف آلاف الطلاب بعنوان " Run for the climate "، والمقرر عقده في 14 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الشروق.

جاء ذلك بحضور اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، وعبد الله حسين، الشريك المؤسس لمجموعة "كايرو رانرز"، ونواب رئيس الجامعة و عددًا من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع هذا البروتوكول من شأنه تنفيذ الجامعة للمزيد من الفعاليات التي تدعم قضية تغير المناخ، تزامنًا مع عقد COP 27 في مصر وأفريقيا لأول مرة، وإيمانًا من الجامعة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث دخلت الجامعة في شراكات مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية لتتماشى مع جهود مكافحة تغير المناخ ونشر الوعي حول تحدياته.

وأضاف لطفي، أن الجامعة البريطانية عملت على إطلاق أنشطة طلابية فريدة من نوعها لمساعدة الطلاب ليصبحوا أكثر وعيًا بالتحديات البيئية وأكثر استعدادًا لتقديم اقتراحات وحلول والمشاركة في القضايا المجتمعية، موضحًا أن الجامعة البريطانية تعد أول جامعة تلتزم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتدمجها في التدريس والتعلم والبحث والأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع.