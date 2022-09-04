ناصر البرنس بعد غلق محله: نفسيتي راحت من إمبابة وهنقل الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال ناصر البرنس، مالك محل كبدة البرنس، بمنطقة إمبابة، إنه يستعد لافتتاح مطعم جديد في منطقة الشيخ زايد، بعد انتهاء التشطيبات الداخلية.

وأسفرت حملة، أمس السبت، لأجهزة محافظة الجيزة، عن غلق عدد من المطاعم بشارع طلعت حرب، منها كبدة البرنس، للتعدي علي حرم الطريق العام وافتراش أرصفة المشاه بوضع ترابيزات الطعام ومقاعد للجلوس وأفران وجريلات لتجهيز الطعام.

وأضاف البرنس لمصراوي، الأحد: أنا عارف إني مخالف، بس السياح بيحبوا يقعدوا برة في الشارع، بنقعدهم بليل في شوية الهواء.

وعن إنذاره بالمخالفة من قبل أجهزة المحافظة: معروف إني مخالف مش محتاجة إنذار.

وعن قطع المرافق عن محله، قال: مش عارف قطعوا المرافق ليه؟ كنت موصل مترين خرطوم برة للغاز عشان الشوايات، وكل ده راح.. أنا بشوف مكان تاني، أنا نفسيتي راحت من إمبابة.

وأوضح البرنس: أنا بوضب محل في الشيخ زايد في الحي الأول، والمحل في إمبابة بقى ضيق جدا، ممكن اللي حصل طبعا يكون شكاوى، ولازم طبعا يشوفوها، دي شغل المحافظة ومش هظلم حد.

وأكمل صاحب المطعم الشهير: هفتح محل إمبابة ومش هقفله، لكن بوضب في إمبابة، والمكان في زايد قريب مش بعيد.

وبحسب بيان للمحافظة، قالت إنها تكثف حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال العامة والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات على الطريق العام للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.​