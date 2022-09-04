شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى ينظم دورة مكثفة للمقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا لقرار المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية، بوجوب تقديم العروسين شهادة تفيد بحصولهما على مشورة أسرية، كما أنها من المستندات اللازمة لإتمام عقد الزواج، تعلن أكاديمية المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي عن بدء دورة جديدة (مكثفة 3 أيام أسبوعيًا) لكورس "كللهما بالمجد" للمخطوبين والمقبلين على الزواج، يلقي المحاضرات نخبة من المتخصصين في المشورة والإرشاد الأسري.

وذكر المركز الثقافى الأرثوذكسى، أن الدورة تبدأ من السبت 10 سبتمبر الساعة 7م حتي 9 م ولمدة أسبوعين.

وتجرى فعاليات الدورة المكثفة بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية.