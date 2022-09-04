شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمة الرعاية الاجتماعية فى الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يحرص قداسة البابا تواضروس الثانى على عقد لقاءات مع الآباء المطارنة وأساقفة المجمع المقدس حول خدمة الرعاية الاجتماعية.

ويؤكد القمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا لخدمة الرعاية الاجتماعية خلال تصريحات إعلامية، أن الهدف الأساسي للخدمة هو ترسيخ وحدانية الفكروالعمل من منظور واحد لخدمة كل إنسان، فالعمل التنموي هو أساس هذه الخدمة التي تعمل على تنمية الإنسان نفسياً وروحياً وجسدياً لأن الإنسان هو حجر الزاوية الذي يبني عليه الصرح الكبير، كما أوضح أن الهدف من هذه اللقاءات الدورية هو تغير ثقافة الفكر عند الآباء الموقرين والخدام وأن العمل التنموي يرقي وينهض بالإنسان.

وذكر أن مكتب الرعاية يقوم بمتابعة الخدمة على أرض الواقع وذلك القيام بعمل زيارات ميدانية لبعض الإيبارشيات والمناطق، كما تم عمل لقاءات مع الآباء الكهنة والخدام على موقع زووم، سواء كانت لقاءات تنظيمية لمتابعة سير الخدمة أو دورات تدريبية.

وذكر أنه يجرى أيضا التنسيق بين أقطاب الخدمة على المستوى العام وعلى رأسهم أسقفية الخدمات والتنمية تحت رعاية نيافة الانبا يوليوس الأسقف العاملكنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات العامة والمكتب البابوي للمشروعات وجمعية الراعي وأم النور وخدمة الانبا ابرام بكنيسة مارمرقس وخدمةالأنبا إبرام بكندا (مسيسوجا) وخدمة COPTIC ORPHANS.

وتتمثل أبرز أنشطة خدمة الرعاية الاجتماعية فى الكنيسة فى مساعدة الفتيات الفقيرات على الزواج وفى توفير شنط تموينية للأسر الأكثر احتياجا، وتكوينمجموعات دراسية للطلاب.