شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشباب بنقابة المهندسين: التعليم الهندسى على رأس أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشباب بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس أحمد صبري أول اجتماع لها، وسط حضور قوي من ممثلي النقابات الفرعية، وبحضور الدكتور حسام الدين رزق وكيل النقابة والمهندس يسري الديب الأمين العام للنقابة.

أكد الدكتور حسام الدين رزق في كلمته علي ضرورة تأهيل شباب المهندسين وتزويد المهارات الشخصية لديهم، لافتا أن هذا أحد الأدوار الهامة للجنة الشباب، مشددا علي ضرورة أن تكون هناك آلية لتزويد المهارات لدي شباب المهندسين للتعلم ممن سبقوهم .

وأكد رزق علي حرص نقابة المهندسين على التواصل مع وزارة التعليم العالي ووزارة البحث العلمي، مشيرا إلى ضرورة وجود آلية لتأهيل المهندس الخريج لممارسة المهنة، وإعداده من خريج لمهندس ممارس، وأكد رزق في نهاية كلمته علي ضرورة أن التواصل بين لجنة الشباب وباقي لجان النقابة.

من جانبه، أعرب المهندس الاستشاري يسري الديب الأمين العام للنقابة عن سعادته لتواجده وسط لجنة تضم مجموعة متميزة من شباب المهندسين، لافتا أن نقابة المهندسين تطمح أن تحذو حذو الدولة في الاهتمام بالشباب، خاصة أن القيادة السياسية تهتم بهم اهتماما كبيرا، ضاربا المثل بما تم من تولي قيادات شبابية كنواب للوزراء والمحافظين، مشيرا الي وجود اثنين من الكوادر الشبابية في هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين.

وطالب الديب أعضاء اللجنة بتقديم مقترحاتهم وأفكارهم البناءة وقال، ننتظر منكم الكثير لنقدم لمصر كوادر منكم قادرة أن تعيد نقابة المهندسين المصرية لدورها المنوطة به كاستشاري للدولة في مجال تخصصها.

بدوره أشار المهندس أحمد صبري رئيس لجنة الشباب والأمين العام المساعد للنقابة، الي ان اللجنة تضم بين أعضائها شبابا من النقابات الفرعية بالمحافظات وهو أمر جيد يسهم في توطيد التواصل بين الجميع، مشيرا إلى أنه تم مراعاة ان يكون اعضاء اللجنة ممثلين لمختلف النقابات الفرعية، لافتا أنه اللجنة تضم فئات عمرية متنوعة ، ليكتسب الشباب خبرات ممن سبقوهم، وأكد صبري أن هناك أفكارا كثيرة واهداف يجب أن نطمح لتحقيقها.

وأشار صبري في كلمته، إلي أن هناك تواصلا حدث علي عدة أصعدة، منها التواصل مع وزارة الشباب والرياضة وبرلمان شباب الجمهورية ، موضحا أنه سوف يتم تقسيم أعضاء اللجنة الي مجموعات لتعمل كل مجموعة علي تحقيق أحد الأهداف التي تسعي لجنة الشباب لتحقيقها في المجالات المختلفة مثل ريادة الاعمال والثقافة والفنون والرياضة والعلوم والتكنولوجيا والاعلام .

وأكد المهندس أحمد صبري، أن القضايا الهندسية وعلى رأسها قضية التعليم الهندسي علي رأس أولوياتنا، وأشاد بموقف السيد النقيب ومجلس النقابة من تلك القضية، مؤكدا علي أنه يجب أن نطرح أفكارنا كشباب ونقدم أوراق عمل بالتنسبق مع لجان التعليم الهندسي والتدريب ومزاولة المهنة لما تمثله تلك القضية من أهمية بالغة لمستقبل المهنة وللنقابة،

وأشاد المهندس أحمد صبري بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، مؤكدا أنه يجب أن نشارك بأفكارنا ورؤيتنا كشباب المهندسين، خاصة أن كافة المحاور تمس شباب المهندسين.

فيما لفت المهندس محمد الواضح وكيل لجنة الشباب، إلي أن اللجنة تضم أعضاء لديهم حماسة شديدة، لافتا أن رؤية لجنة الشباب بنقابة المهندسين هي في الأساس قائمة على ربط شباب المهندسين بالنقابة، مشيرا إلى أنه كان هناك عزوف ملحوظ بين صفوف الشباب عن التواصل مع نقابتهم .

وشدد في كلمته علي أهمية أن تعمل اللجنة على تأهيل شباب المهندسين للعمل النقابي، وكذا التواصل مع طلاب كليات الهندسة لتعريفهم مفردات ومتطلبات العمل النقابي ، لإعداد قيادات شبابية قادرة علي العطاء. موضحا أن هيئة مكتب النقابة العامة بها كوادر شبابية متميزة.

من جانبه، قال المهندس حسام الدين عطفت وكيل اللجنة.. إن أي أمة لا تتقدم أو تقوم إلا بعقول وسواعد الشباب، مشيرا إلى أن الشباب يمتازوا بالجرأة والتحدي والحماسة وقد ظهر ذلك بقوة في السنوات الأخيرة حيث ظهر مدي تأثير دور الشباب بمختلف المناحي . وهذا ما أكد عليه مهندس محمد حسن عبدالعليم مقرر لجنة الشباب والذي أكد أن شباب المهندسين هم سواعد مصر التي تبني وتعمر .

ولفت المهندس علي جلال مقرر مساعد اللجنة أيضا إلي أن شباب المهندسين هم الشريحة الأكبر بين مهندسي مصر،

مؤكدا علي ضرورة التواصل بين لجنة الشباب بالنقابة وبين الطلاب بالجامعات وذلك بهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل.

فيما أشارت المهندسة مروة حمدي مقرر مساعد اللجنة، إلى أنه سوف يتم عمل عدد من اللجان المنبثقة للعمل على كل الملفات بالتوازي، مضيفة أن لجنة الشباب هي لجنة تتعاون مع كل اللجان مثل لجان التدريب والتوظيف وغيرها.

فيما قام كل عضو من أعضاء اللجنة بتقديم نفسه والتعبير عن رؤيته وأشاد الحضور بتوجيه دعوة للنقابات الفرعية للحضور مشددين علي أهمية التواصل بين النقابة العامة والنقابات الفرعية .