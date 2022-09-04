شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل نجلاء محمد الحاصلة على وسام الاستحقاق من رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نجلاء محمد الخضرى الحاصلة على وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية من رئيس الجمهورية، لحصولها على المركز الأول كأم مثالية على محافظة القاهرة، بحضور الدكتور أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعى.

وأكد محافظ القاهرة على اهتمام القيادة السياسية بالمرأة وحرصه على تمكينها فى كافة المجالات، لإيمانه بأن المرأة المصرية هى صمام أمان المجتمع وقدرتها على تحمل المسئولية .

وأشار محافظ القاهرة، إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للمرأة تقديرًا لما تقدمه من مواقف وطنية فى بناء المجتمع.