شكرا لقرائتكم خبر عن ألسن عين شمس تبدأ استقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت كلية الألسن بجامعة عين شمس، استقبال الطلاب الجدد المرشحين لكلية الألسن للعام الدراسى 2203/2022، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

وخصص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية مقر العيادة الطبية لاستقبال الطلاب الجدد وإجراء الكشف الطبى المعتاد عليهم، بهدف الكشف عن أى أمراض مزمنة قد يعانيها الطلاب من ضعف نظر أو ضغط أو سكر، لمتابعتهم صحيًا، وتم تزويد العيادة الطبية بالكلية بالمواد الطبية التى سيتم إستخدامها خلال العام الدراسى الجديد.

ويشترط تقديم ما يفيد حصول الطالب على تطعيم فيروس كورونا المستجد، وعلى من لم يتلقى أى جرعة تطعيم عليه أن يتوجة إلى مستشفى الدمرداش للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد والحصول على شهادة معتمدة لتقديمها فى ملف الطالب بالجامعة.