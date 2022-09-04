شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد الفنى للتمريض بحلوان يعلن عن البرنامج التخصصى للحصول على البكالوريوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد الفني للتمريض بجامعة حلوان أنه للطلاب في استكمال الدراسة وتطوير مجال العمل والطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية والوافدين لنيل درجة البكالوريوس في التمريض، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة صفاء صلاح إسماعيل عميد كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض، وذلك من خلال فتح باب التقدم واستقبال دفعة جديدة بالبرنامج التخصصى، ويتم الإعلان عن موعد المقابلة الشخصية فور الانتهاء من التقديم.

أوضحت الدكتورة صفاء صلاح، أن مدة الدراسة عامان مقسمة على على ستة فصول دراسية بالإضافة إلى 6 أشهر تدريب إجباري امتياز بالمستشفيات الجامعية.

وأضافت أن شروط القبول هي:

أن يكون الطالب حاصلا على شهادة التعليم الفنى للتمريض.

أن تكون اللغة الإنجليزية ضمن اللغات التي تمت دراستها.

التقدم للالتحاق عن طريق الكلية.

أن يكون قد قضى فترة الامتياز العامة بالدبلوم الفني للتمرين.

اجتياز الاختبارات التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات.

تقديم ما يفيد حسن السير والسلوك.

تقديم شهادة المعاملة العسكرية للذكور، والإعفاء منها لمن وصل سن التجنيد.

موافقة جهة العمل.

وأفادت عميدة المعهد أن الأوراق المطلوبة هي:

شهادة التخرج من المعهد أصل + صورة

موافقة جهة العمل أصل + صورة

شهادة حسن سير وسلوك أصل + صورة

صورة البطاقة الشخصية

صورة كارنيه النقابة

الموقف من التجنيد للذكور

يتم التقديم في مقر الكلية بجامعة حلوان.