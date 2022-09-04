شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء حارة وسحب منخفضة ورياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

- تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الهواء.

- ارتفاع فى نسب الرطوبة نظراً لامتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء.

- ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (3) درجات مئوية.

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.