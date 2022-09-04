بعد فيديو شهير.. الداخلية تضبط سارق مندوب شركة شحن بالإكراه بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن في القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيسبوك"، يتضمن تعرض مندوب شركة شحن لواقعة سرقة من قبل أحد الأشخاص وضبط مرتكب الواقعة.

وتم تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن تعرض مندوب شركة شحن لواقعة سرقة بالإكراه من قبل أحد الأشخاص حال تسليمه بعض المشتريات بالقاهرة.

ونجحت أجهزة المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث في تحديد شخصية المجنى عليه مندوب شحن بإحدى الشركات.

وبسؤاله قرر أنه حال تسليمه بعض المشتريات "طلبية شحن" من الشركة محل عمله لأحد الأشخاص أشهر الأخير سلاحا ناريا "طبنجة" تجاهه واستولى منه على الشحنة المشار إليها ولاذ بالفرار.

من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته المشتريات المستولى عليها قداحة على هيئة "طبنجة" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.