إقبال مكثف من المحامين على لجان الاقتراع لاختيار النقيب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تصوير- نادر نبيل:

شهدت لجان الانتخابات الخاصة باختيار نقيب جديد للمحامين، خلفًا للراحل رجائي عطية، إقبال مكثف من المحامين للمشاركة في عملية التصويت.

وكانت قد انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، فعاليات العملية الانتخابية بمقر النقابة العامة للمحامين برمسيس، وايضا في كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بإشراف قضائي كامل.

وتجرى الانتخابات في ٣٣٣ لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي جمعية عمومية بلغت مائتان وتسعة وثمانين ومائتان واثنين وخمسين عضوًا.

وتأتي العملية الانتخابية وسط إجراءات احترازية، حيث شددت اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين على ارتداء الكمامة، والحرص على تطهير اللجان كل ثلاث ساعات، مع ضرورة الحفاظ على مراعاة التباعد الاجتماعي، حرصًا على سلامة الجميع من السادة المحامين واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وجميع القائمين على العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تستمر اللجان الانتخابية في فتح أبوابها أمام المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع حتى الساعة الخامسة مساءً.

وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى ، نائب رئيس الهيئة.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنه لا تبدأ عملية فرز الأصوات نهاية اليوم الانتخابي إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وتتمثل طريقة التصويت في الانتخابات على مقعد نقيب المحامين بوضع علامة أمام الاسم المراد اختياره، ووضعها في صندوق الاقتراع، وفي حالة تساوي الأصوات بين إثنين أو أكثر من المرشحين يعلن فوز الأقدم قيدًا.