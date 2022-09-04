تخفيضات 25%.. "التموين" تفتتح فرع هايبر جديدًا بـ"مدينتي" باستثمارات 200 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فرع هايبر جديدًا بـ"مدينتى"، لإحدى سلاسل سوبر ماركت "الفار" بمساحة تتجاوز 3 آلاف متر مربع واستثمارات تقدر بـ200 مليون جنيه، وتوفر ما يقرب من 300 فرصة عمل، ويعد هذا الفرع الثاني للشركة في القاهرة بعد افتتاح فرع العام الماضي في التجمع الخامس.

حضر الافتتاح كل من محمد المصري نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وباسم الفار رئيس مجلس إدارة شركة الفار التجارية المالكة لسلسلة "محمود الفار"، وشريف الفار مدير عام سلسلة "محمود الفار"، وعمرو الفار مدير عام المشتريات والاستيراد، وأمجد باسم الفار، مدير عام التطوير .

يأتي افتتاح الفرع في إطار تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في قطاع التجارة الداخلية؛ خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات النمو التي شهدتها التجارة الداخلية خلال الفترة الماضية، ويتضمن هذا المنفذ نحو 33 ألف منتج وصنف من السلع الغذائية وغير الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم المجمدة والطازجة ويتم طرحها بأسعار مخفضة من 15 إلى 25%، ويقوم الفرع بعمل تخفيضات إضافية حتى يوم 7 سبتمبر بمناسبة الافتتاح.

وتفقد عشماوي الفرع؛ حيث يتضمن كل منتجات السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والأسماك المجمدة والطازجة، ويتضمن كل السلع الأساسية، مطالبًا باستمرار طرح العروض لتشجيع المستهلك على التسوق وأيضًا إتاحة السلع بأسعار مناسبة بما يخفف العبء على المواطن، ويتضمن فرع الهايبر قسمًا خاصًّا للدراجات وقسمًا للخضر والفاكهة السائبة والمغلفة .

وأكد مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الوزارة بقيادة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نجحت بشكل كبير في تأمين احتياجات البلاد من كل السلع الأساسية لأكثر من 6 أشهر؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي؛ وهو ما نتج عنه عدم حدوث أية أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وخلال الأزمة الروسية- الأوكرانية، وتقوم الوزارة حاليًّا بصرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من خلال بطاقات التموين، ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية .

وأضاف عشماوي أن نشاط التجارة الداخلية يسهم حاليًّا بنسبة 22% من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة متنوعة؛ مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، والصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف، وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية تحتاج الى أسواق جملة ونصف جملة وأيضًا أسواق متخصصة؛ وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية حيث نجح على مدار الـ4 سنوات الماضية في جذب استثمارات في قطاع التجارة بأكثر من 50 مليارًا حتى الآن لإنشاء العديد من المشروعات على أرض الواقع حاليًّا تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافظات المختلفة .

جدير بالذكر أن فرع سلسلة الفار في "مدينتي "بنظام الإيجار من الشركة الوطنية للطرق؛ وعلى رأسها اللواء مجدي أنور رئيس الشركة، الذي أثرى العديد من المواقع بهذه الأنماط التجارية وزيادة حجم ومساحة صناعة التجزئة في مصر بشكل متميز.

ووجه باسم الفار مدير عام شركة الفار التجارية الشكر لوزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية على دعمها للاستثمار في قطاع التجارة الداخلية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمر، وأنه من المقرر افتتاح فرعَين آخرَين بالقاهرة الكبرى خلال هذا العام أيضًا.

وقال باسم الفار إن الفرع تم تصميمه على أحدث المواصفات الأوروبية؛ للاستمتاع بعملية التسوق، وتم تزويده بأساليب إضاءة مختلفة تتيح الراحة والأمان في التسوق، وبه نظام تكييف يعتبر الأحدث من نوعه على مستوى الشرق الأوسط؛ حيث يقوم بفلترة الهواء وإزالة الميكروبات والجراثيم بالإضافة إلى الأسعار المتميزة والتشكيل السلعي المتميز، بحيث يلائم جميع الفئات الاستهلاكية، ومزود بمداخل خاصة لأصحاب الهمم، وقام الفرع بتقديم خصومات أثناء الافتتاح إلى جانب توفير الفرع للعديد من الأصناف التي قد تصل إلى نحو 33 ألف منتج وصنف من السلع الغذائية وغير الغذائية .