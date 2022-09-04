محافظ القاهرة يستقبل الأم المثالية بالقاهرة بعد منحها وسام الاستحقاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نجلاء محمد الخضري، الحاصلة على وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية من رئيس الجمهورية لحصولها على المركز الأول كأم مثالية على محافظة القاهرة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد الرحمن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة اهتمام القيادة السياسية بالمرأة وحرصه على تمكينها في كافة المجالات لإيمانه بأن المرأة المصرية هي صمام أمان المجتمع وقدرتها على تحمل المسئولية.

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للمرأة تقديرًا لما تقدمه من مواقف وطنية في بناء المجتمع.