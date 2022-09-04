بعد جدل معبد سنوسرت الأول.. تفاصيل مشروع "أهالينا 4" في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد ببناء وحدات سكنية على معبد سنوسرت الأول في حي المطرية بمحافظة القاهرة.

ورد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، على الأنباء المتداولة، قائلا: إن هذا الكلام عار تمام من الصحة، ويؤدي إلى إثارة البلبلة فقط بين المواطنين.

وأكد نائب محافظ القاهرة أنه تم التنسيق بشكل تام قبل بدء تنفيذ أي أعمال في المنطقة ولا يوجد أي آثار في منطقة البناء.

أول رد رسمي على أنباء إقامة مشروع سكني على معبد سنوسرت بالمطرية

وتنفذ الحكومة ومحافظة القاهرة مشروع "أهالينا 4" في منطقة المسلة بحي المطرية.

وتمتد هذه المنطقة، بحسب تصريحات سابقة للواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية السابق، لمصراوي، على مساحة 54 فدانا.

ويتم إقامة منطقة "أهالينا 4" من أجل نقل سكان المناطق غير الآمنة وذلك استكمالا لجهود المحافظة في تطوير المناطق غير الآمنة.

ويتضمن مشروع "أهالينا 4" إنشاء حوالي 39 عمارة سكنية، ليكون جزء من المشروع "استثماري".

وعانت المنطقة المحيطة بالمسلة من الإهمال وكان بها تجمعات كبيرة من القمامة والتي تم رفعها وإخلاء المنطقة قبل تنفيذ المشروع.

وحددت الحكومة المصرية مدة زمنية مقدرة بـ 18 شهرا من أجل إنهاء أعمال الإنشاء في المشروع.